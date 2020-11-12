الكويت.. زلزال قوته 4.1 ريختر يضرب منطقة أم قدير

وقع الزلزال الساعة 1758 بالتوقيت المحلى (1458 بتوقيت جرينتش ) على عمق 11 كم. يذكر أن منطقة أم قدير، تقع غرب الكويت العاصمة، وتحتوى على حقلين نفطيين، وشعر بالهزة الأرضية معظم سكان المحافظات الكويتية.

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