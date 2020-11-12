البرلمان العراقى يصوت على قانون تمويل العجز المالى

وبحسب نص القانون تم تخفيض قيمة القرض من 41 إلى 12 ترليون دينار عراقى، على أن تخصص 20% منها للمشاريع الاستثمارية، كما تضمن القانون الجديد، بعد تعديلات اللجنة المالية عليه، تقدير إيرادات الأربعة الأشهر الأخيرة من العام الجارى بعشرة ترليونات و500 مليار دينار، بدلاً من 19 ترليوناً و719 مليار دينار.
كذلك، قدرت اللجنة إجمالى النفقات الضرورية خلال نفس المدة بـ 22 ترليوناً و500 مليار دينار، بدلاً من 57 ترليوناً و811 مليار دينار.
وتأخرت رواتب الموظفين الحكوميين فى العراق نحو أكثر من شهر ونصف الشهر بسبب تأخر إقرار القانون وتراجع الإيرادات المالية للعراق من جراء انخفاض أسعار النفط، حيث تدفع الحكومة رواتب أربعة ملايين موظف حكومى شهرياً.
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