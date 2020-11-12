برلمان إثيوبيا يرفع الحصانة عن زعيم تيغراي

ذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية اليوم الخميس أن مجلس النواب وافق على رفع الحصانة البرلمانية عن 39 من أعضائه، بينهم دبرصيون جبرمكئيل، رئيس منطقة تيغراي.
برلمان إثيوبيا يرفع الحصانة عن زعيم تيغرايالعثور على جثث جنود مكبلي الأيدي في تغراي بشمال إثيوبيا والأمم المتحدة تحذر من تدهور الوضع الإنساني
وأضافت الوكالة أن الحصانة رُفعت أيضا عن جيتاشيو رضا، المسؤول البارز في الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، التي يدور قتال بين قواتها والقوات الاتحادية الإثيوبية.
وأعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، اليوم أن الجيش الوطني عثر على جثث من أفراده الذين تم تقييدهم وإطلاق النار عليهم في تيغراي، وهي منطقة في الشمال تمردت على الحكومة المركزية.
من جهة أخرى، حذرت الأمم المتحدة اليوم الخميس من أن وكالات الإغاثة التي تعمل في منطقة تيغراي بشمال إثيوبيا غير قادرة على إعادة ملء مخازنها من المواد الغذائية والصحية وإمدادات الطوارئ الأخرى.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في أحدث تقاريره عن الأزمة بشمال إثيوبيا إن خطوط الاتصالات الهاتفية مع المنطقة لا تزال مقطوعة، الأمر الذي يضر بعمليات الإغاثة.
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