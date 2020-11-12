إصابات كورونا فى الإمارات تتخطى 146 ألفا

وبحسب الوزارة، تم تسجيل 3 وفيات جديدة جراء الفيروس، ليبلغ إجمالى الوفيات فى البلاد 523 حالة. كما تم تسجيل 773 حالة تعافى، ليرتفع إجمالى عدد المتعافين من الفيروس إلى 141 ألفًا و215 حالة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر فى أواخر ديسمبر 2019 فى مدينة "ووهان" الصينية فى سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية فى يناير الماضى.