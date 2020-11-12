حذر عادل بن عبدالرحمن العسومى، رئيس البرلمان العربى، من خطورة استمرار تعنت ميليشيا الحوثى الانقلابية وعدم السماح لفريق الأمم المتحدة لصيانة خزان صافر النفطى قُبالة ميناء رأس عيسى فى مدينة الحُديدة على البحر الأحمر، والذى لم يخضع للصيانة منذ خمس سنوات.





وأكد العسومى، فى بيان له اليوم الخميس، إن الخزان يواجه خطر تسريب مليون ومائة ألف برميل من النفط الخام الأمر الذى سيؤدى إلى غرق أو انفجار الخزان بعد حدوث تسرب للمياه داخل الخزان ما يُنذر بكارثة بيئية واقتصادية وإنسانية تتخطى آثارها الجمهورية اليمنية ويُشكل تهديدًا خطيرًا للأمن والسلامة البيئية فى الدول المُطلة على البحر الأحمر. وشدد رئيس البرلمان العربى على ضرورة التحرك الدولى الفورى والعاجل لتمكين فريق الأمم المتحدة الفنى من القيام بعملية صيانة الخزان أو تفريغه الأمر الذى أصبح لا يتحمل التأجيل لتفادى هذه الكارثة الإنسانية الكبرى. وطالب رئيس البرلمان العربى مجلس الأمن الدولى والمجتمع الدولى بتحمل مسؤولياتهم الأمنية والإنسانية والأخلاقية والعمل الجاد لإنقاذ الموقف المتأزم الذى ينذر بكارثة، واتخاذ إجراءات سريعة وعاجلة لإلزام ميليشيا الحوثى الانقلابية بالسماح فورًا بوصول الفريق الفنى الأممى لإجراء عملية التقييم والصيانة للخزان قبل وقوع الكارثة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البرلمان العربى يحذر من تعنت الحوثى مع فريق الأمم المتحدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.