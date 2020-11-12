ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن سفارة المملكة لدى هولندا التى تعرض مقرها فى مدينة لاهاى لإطلاق نار اليوم الخميس طالبت المواطنين السعوديين المتواجدين فى هولندا برفع مستوى الحيطة والحذر، وعدم التردد فى التواصل مع السفارة عند الحاجة.





وأعربت السفارة عن إدانة المملكة العربية السعودية لهذا الاعتداء، كما أعربت عن شكرها للسلطات الهولندية على سرعة تجاوبها المباشر مع الحادث، وتطلعها إلى كشف ملابساته ومعرفة نتائجه، وتقديم من يقف خلفه إلى العدالة. وتعرض مقر السفارة السعودية فى لاهاى لحادث إطلاق نار اليوم دون وقوع إصابات، وأبلغ رجال أمن السفارة الجهات الأمنية الهولندية بالحادث فور وقوعه، وتم تطويق الموقع وإغلاق الطريق المؤدى للسفارة، وتعزيز الإجراءات الأمنية ورفع الأدلة الجنائية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السفارة السعودية فى لاهاى تحث مواطنيها على توخى الحذر عقب تعرضها لهجوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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