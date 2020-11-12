استقالة وزير الداخلية الأردنى لعدم الالتزام بحظر كورونا

وأعلنت وزارة الصحة الأردنية، أمس الأربعاء، تسجيل 81 وفاة و5419 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالى الإصابات إلى 126401، والوفيات إلى 1467.

وبلغ عدد الحالات التى أدخلت اليوم للعلاج فى المستشفيات المعتمدة 344، فيما غادرت 167 حالة المستشفيات بعد شفائها.

ويبلغ إجمالى الحالات التى تتلقى العلاج فى المستشفيات 1784 حالة، منها 405 حالات على أسرة العناية الحثيثة.

وتم إجراء 21342 فحصا مخبريا، ليصبح إجمالى عدد الفحوصات 2117042، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابية لهذا اليوم إلى 25.3%.