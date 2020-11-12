رئيس البرلمان العربى يدين الهجوم على مقر السفارة السعودية فى لاهاى

ودعا العسومى، فى بيان صحفى، إلى الكشف عن ملابسات الحادث وملاحقة المعتدين وتقديمهم إلى العدالة.

وأكد رئيس البرلمان العربى، وقوفه التام وتضامنه مع المملكة العربية السعودية فى كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسلامة مواطنيها.