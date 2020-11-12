بريطانيا تحقق فى اتهامات لقطر بتهديد شهود بقضية تمويل الإرهاب

نقلت قناة العربية، اليوم الخميس، عن صحيفة "الجارديان" أن الشرطة البريطانية، تسلمت تفاصيل عمليات الابتزاز والتهديد التى مارستها قطر ببريطانيا وهولندا، ضد شهودا بقضية الإرهاب.





وأضافت الصحيفة أن بريطانيا تفتح تحقيقا حول توجية اتهامات لقطر بتهديد شهود بقضية الإرهاب، ودعمها لعناصر إرهابية بتمويل العناصر الخارجة عن القانون فى التنظيمات، مشيرة إلى أن المحكمة البريطانية تستمع إلى شهود هددتهم قطر لإخفاء تمويلها لجبهة النصرة وتضليل المعلومات. وخلال جلسة استماع للمحكمة فى لندن يوم أمس الأربعاء، ظهرت مزاعم إفساد وعرقلة سير العدالة، فى قضية تتعلق بدعوى تعويض قدمها ثمانية لاجئين سوريين ضد بنك الدوحة، الذى يقع مقره الأساس فى العاصمة القطرية. وقال بن إمرسون، الذى يمثل أربعة من المدعين السوريين، للمحكمة العليا إن التدخل فى سير العدالة حصل عبر مضايقة وترهيب وضغط ومراقبة سرية غير قانونية فى الخارج والتهديد من قبل رجال مسلحين وملثمين أثناء الليل ومحاولة رشوة وغيرها من الأساليب.

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