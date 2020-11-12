”مفوضية شؤون اللاجئين”: 11 ألفا عبروا من إثيوبيا إلى السودان هربا من...

قال ممثل مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، إن نحو 11 ألف شخص عبروا من إثيوبيا إلى السودان هربا من الصراع في بلادهم، ونحو 50% منهم أطفال.
وقال ممثل المفوضية أكسيل بيسكوب للصحفيين في إفادة افتراضية "إنهم يأتون بممتلكات قليلة للغاية، وبينما جاء معظمهم يعانون من حالات صحية مختلفة، لدينا معلومات عن بعض المصابين".
وكانت الأمم المتحدة حذرت اليوم الخميس من أن وكالات الإغاثة التي تعمل في منطقة تيغراي بشمال إثيوبيا غير قادرة على إعادة ملء مخازنها من المواد الغذائية والصحية وإمدادات الطوارئ الأخرى.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في أحدث تقاريره عن الأزمة بشمال إثيوبيا إن خطوط الاتصالات الهاتفية مع المنطقة لا تزل مقطوعة، الأمر الذي يضر بعمليات الإغاثة.
ويدور قتال في إقليم تيغراي بين القوات الاتحادية الإثيوبية والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، وقال عسكريون إن "مجازر مروعة" حصلت بحق جنود الجيش الإثيوبي.
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