لجنة الانضباط والأخلاق تصدر عدة قرارات

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم قراراتها اليوم، بتغريم لاعب نادي العين جوان بابلو أكوستا في مباراة فريقه أمام الأهلي، ولاعب نادي أبها طارق سعيد الشهراني في مباراة فريقه أمام الباطن، بمبلغ 1000 ألف ريال، لعدم التزامهما بارتداء الكمامة الخاصة بالوجه، وذلك وفقًا لتقرير المراقب الصحي الوارد للجنة.
كما غرمت اللجنة كلًا من منسوبي نادي الباطن نايف عيسى الظفيري، وخالد عبدالرحمن الظفيري في مباراة الباطن مع أبها، وكذلك تغريم نجيب علي خواجة من نادي الفيحاء في مباراة فريقه أمام الثقبة بـ 1000 ألف ريال لكل منهم، وذلك لعدم التزامهم بارتداء الكمامة الخاصة بالوجه، حسب ما ورد في تقرير المراقب الصحي الوارد للجنة.
وجميع القرارات أعلاه غير قابلة للاستئناف.
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