الدفاع الروسية: انفجار عبوة ناسفة فى دورية عسكرية جنوب سوريا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية انفجار عبوة ناسفة يدوية الصنع فى مسار تحركات وحدة تابعة لشرطتها العسكرية فى محافظة درعا جنوب سوريا، حسبما ذكرت شبكة "روسيا اليوم"، اليوم الجمعة





وقال اللواء البحرى ألكسندر جرينكيفيتش، نائب مدير مركز حميميم لمصالحة الأطراف المتناحرة فى سوريا، والتابع لوزارة الدفاع الروسية، في بيان صحفى: "وقع انفجار لعبوة ناسفة مجهولة يدوية الصنع أمس الخميس، خلال دورية للشرطة العسكرية الروسية رفقة وحدات من أجهزة الأمن السورية من بلدة إزرع إلى بلدة سهوة القمح فى محافظة درعا، فى مسار القافلة بمنطقة بلدة المسيفرة".

وأوضح جرينكيفيتش أن الحادث أدى إلى إلحاق أضرار غير ملموسة فى عربة مصفحة روسية من نوع "تيجر"، مؤكدا فى الوقت ذاته على عدم وجود أى إصابات بين العسكريين الروس، الذين عادوا مع المعدات إلى مركز المرابطة، مضيفًا أن قيادة مجموعة القوات الروسية فى سوريا فتحت تحقيقا فى الحادث بالتعاون مع الأجهزة السورية المعنية.

وكان ناشطون سوريون أفادوا فى وقت سابق بوقوع انفجار عبوة ناسفة استهدف دورية روسية على أطراف بلدة المسيفرة جنوبى الكرك الشرقى فى درعا، موضحين أن الانفجار جاء بعد ساعات من تنفيذ قوات الفرقة الرابعة فى الجيش السورى لعمليات مداهمة فى الكرك الشرقى بحثاً عن مطلوبين، بموجب اتفاق تم التوصل إليه مع وجهاء البلدة بوساطة الفيلق الخامس المدعوم من روسيا.