برنامج العمل عن بعد يطرح وظائف شاغرة

طرح برنامج العمل عن بعد التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن توافر 205 وظيفة شاغرة للرجال والنساء في مختلف المناطق.
وأضاف أن الوظائف متاحة في عدة مجالات منها المساندة الإدارية، وإدخال البيانات، والتسويق وإدارة مواقع التواصل الاجتماعي، والترجمة.
وأكد أن التقديم متاح الآن، موضحا شروط التقديم على الرابط التالي : أضغط هنــــــا.
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