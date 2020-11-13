إصابات بين قوات الاحتلال التركى فى انفجار وسط عفرين السورية

انفجرت عبوة ناسفة على طريق كفرشيل بمدينة عفرين السورية ، مساء أمس الخميس، بالتزامن مع مرور رتل لقوات الاحتلال التركية ومحاولتهم تفكيكها، ما أسفر عن وقوع إصابات فى صفوف الأتراك حسبما أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان.





ووفقًا للمرصد، كانت قوات الشرطة والأمن العام فى مدينة عفرين شمالى حلب فككت سيارة كانت معدة للتفجير قرب الأحياء السكنية فى 10 نوفمبر. ووثق المرصد السورى، في 7 نوفل، مقتل 3 عناصر من فرق "الهندسة" التابعة لـ "شرطة الباب" بريف حلب الشمالي الشرقي، جراء انفجار عبوة ناسفة بعد أن قاموا بتكفيكها في مدينة الباب، الخاضعة لسيطرة فصائل غرفة عمليات "درع الفرات".

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