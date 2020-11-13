رئيس البرلمان العربى يرسل برقية تعزية لملك البحرين فى وفاة رئيس وزرائه

رفع عادل بن عبد الرحمن العسومى رئيس البرلمان العربى، اليوم الجمعة، برقية تعزية للملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين وصاحب السمو الملكى الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولى عهد مملكة البحرين نائب القائد الأعلى رئيس الوزراء فى وفاة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بمملكة البحرين.





وقدَّم رئيس البرلمان العربى خالص مواساته وتعازيه لحضرة جلالة الملك وسمو ولى العهد، مؤكدا أن المغفور له بإذن الله تعالى كرّس حياته خدمةً لمملكة البحرين وشعبها الكريم، وستظل إنجازاته ومسيرة عطائه شاهدة على تاريخه الوطنى المُشرِّف الذى أكسبه المحبة فى قلوب جميع البحرينيين. وثمَّن رئيس البرلمان العربى فى برقيته الجهود المخلصة التى بذلها الفقيد رحمه الله من أجل تنفيذ المشروع الإصلاحى لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، والذى أحدث طفرة تنموية كبيرة تشهدها مملكة البحرين فى كل المجالات. واختتم رئيس البرلمان العربى برقيته بالدعاء للمولى عز وجل بأن يتغمد الفقيد العزيز بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم حضرة صاحب الجلالة ملك مملكة البحرين وسمو ولى العهد والأسرة الحاكمة الكريمة والشعب البحرينى الصبر والسلوان.

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