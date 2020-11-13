المرصد: غارات روسية جنوب إدلب

وبحسب المرصد، تزامنت الغارات الروسية مع قصف مكثف تنفذه قوات الجيش العربى السورى البرية بالقذائف الصاروخية، على قُرى وبلدات سرجة وبينين ودير سنبل على الأطراف الشرقية لجبل الزاوية فى ريف إدلب الجنوبى، دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية.

وأوضح المرصد أن هذه هى المرة الثالثة التى يستهدف فيها الطيران الروسى جبل الزاوية خلال أقل من أسبوع، لافتًا إلى أنه كان هناك 5 غارات على الأقل يوم الثلاثاء الماضى، واستهدفت محيط قرية بينين وشنان، إضافة إلى 15 غارة روسية يوم 7 نوفمبر، استهدفت كل من سرجة وشنان وفركيا وبينين واحسم.