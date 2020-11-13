ليبيا: 824 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وفى صفحته على موقع التواصل "فيسبوك"، أوضح المركز أنه تم تسجيل 10 حالات وفاة، ليبلغ عدد الوفيات 995 حالة، مشيرًا إلى تسجيل 556 حالات شفاء، ليصل عدد المتعافين إلى 43 ألفًا 259 أشخاص.

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