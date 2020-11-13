السعودية تسجل 441 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وأوضحت الوزارة - وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"- أنه تم تسجيل 20 حالة وفاة جديدة؛ ليبلغ عدد الوفيات 5 آلاف و625 حالة، مشيرة إلى أنه تم تسجيل 454 حالة شفاء؛ ليصل عدد المتعافين من الفيروس إلى 339 ألفا و568 حالة.

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