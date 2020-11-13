استخبارت هولندا تحذر المعارضين الإيرانيين من السفر خوفاً من تعرضهم للخطف

وجهت الاستخبارات الهولندية، اليوم الجمعة، تحذيرًا إلى المعارضين الإيرانيين المقيمين على أرضها من السفر خارج البلاد خوفا من تعرضهم للخطف من قبل الاستخبارات الإيرانية.

الجدير ذكره بأن النظام الإيراني الإرهابي ينتهج اسلوب خطف المعارضين الإيرانيين , في محاولة منهم لإسكات صوت الحق وعدم كشف جرائهم والتي باتت تزيد يوماً بعد يوم.

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