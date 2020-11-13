الأخضر يواجه جامايكا استعداداً لتصفيات كأس العالم وآسيا

يخوض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم غداً السبت مباراته الودية الأولى ضمن معسكره الإعدادي في مدينة الرياض، والذي يأتي في إطار الاستعدادات للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

ويستضيف “الأخضر” منتخب جامايكا في تمام السابعة والنصف مساءً، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

على الصعيد الميداني، أجرى المنتخب السعودي مساء اليوم حصته التدريبية على ملعب الأمير فيصل بن فهد، تحت إشراف المدير الفني “إيرفي رينارد”، تركّزت على مناورة تم العمل خلالها على عدد من النواحي التكتيكية.

في حين واصل اللاعب نواف العابد تدريباته الخاصة في الصالة الرياضية برفقة الجهاز الطبي للمنتخب الوطني، على أن يجري غداً السبت أشعة رنين مغناطيسي للوقوف على حالة إصابته.

من جانب آخر، استبعد الجهاز الفني للمنتخب اللاعب زياد الصحفي، بعد تقرير الجهاز الطبي حول إصابته في الساق.

كما أجرى لاعبو ومنسوبو الأخضر صباح اليوم الفحوصات الطبية الثانية لفيروس كورونا المستجدّ؛ تطبيقاً للبروتوكولات الطبية وضوابط الإجراءات المتبعة لعودة النشاط الرياضي في المملكة.