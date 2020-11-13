وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن جنود الاحتلال الإسرائيلى اعتلوا أسطح عدد من المنازل فى منطقة باب الزاوية، وأطلقوا الرصاص المعدنى المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب الفلسطينيين، ما أدى لإصابة مصور الوكالة الفرنسية بقنبلة غاز فى قدمه، إضافة لإصابة عدد منهم بالرصاص المعدنى وبالاختناق، وجرى علاجهم ميدانيا.
وفى سياق متصل، أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق نتيجة استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، أطلقه جيش الاحتلال الإسرائيلى، خلال قمع مسيرة بالأراضى المهددة بالاستيلاء، فى قرية بيت دجن شرق نابلس.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إصابة عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.