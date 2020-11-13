إصابة عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن جنود الاحتلال الإسرائيلى اعتلوا أسطح عدد من المنازل فى منطقة باب الزاوية، وأطلقوا الرصاص المعدنى المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب الفلسطينيين، ما أدى لإصابة مصور الوكالة الفرنسية بقنبلة غاز فى قدمه، إضافة لإصابة عدد منهم بالرصاص المعدنى وبالاختناق، وجرى علاجهم ميدانيا.

وفى سياق متصل، أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق نتيجة استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، أطلقه جيش الاحتلال الإسرائيلى، خلال قمع مسيرة بالأراضى المهددة بالاستيلاء، فى قرية بيت دجن شرق نابلس.