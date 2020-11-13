حسان دياب : الإغلاق العام فى لبنان بسبب كورونا يبدأ غدا 

أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال فى لبنان، حسان دياب، اليوم الجمعة، أن "الإغلاق العام فى البلاد يبدأ غدا السبت، حتى نتفادى الانهيار الصحى"، حسبما نقلت وكالة أنباء "سبوتنيك".





وأكد فى كلمة مباشرة للشعب اللبنانى والمقيمين فى بيروت أنه "لا معنى للاقتصاد من دون حياة والإجراءات لن تنفع إذا لم يلتزم الشعب اللبنانى".

وتابع حسان دياب: "نقوم بكل جهدنا للحصول على اللقاحات للحماية من "كورونا" وأناشد اللبنانيين الالتزام بالإجراءات للعودة مجددًا إلى الحياة الطبيعية".

وشدد حسان دياب أن "المُفاضلة بين الاقتصاد وبين صحتنا وحياتنا.. أنا بختار الحياة.. انتبهوا على حالكم حتى تحموا أهلكم، والله يحميكم".

واعتبر رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانى، أن "كثيرين انتقدوا قرار الإقفال العام بسبب كورونا، وأنا أتفهم معاناتهم، وضع لبنان مثل كل دول العالم بالمفاضلة بين الحياة والوضع الإقتصادى وأنا أختار الحياة والصحة، نقوم بجهدنا للحصول على اللقاحات بأسرع وقت ممكن".