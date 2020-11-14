فيديوجراف .. صحف غربية تكشف : هذه الجماعات الإرهابية تمولها قطر

تمتلك قطر تاريخا طويلا فى دعم الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة حول العالم، حيث أشارت صحيفة التايمز البريطانية إلى أن قطر تمول جبهة النصرة "تحرير الشام" حاليا.





وقال موقع "أتالاير" الإسبانى، إن قطر تدعم المتطرفين فى سوريا والمسلحين فى ليبيا، كما أفاد معهد واشنطن بأن قطر تمول داعش وتنظيم طالبان الإرهابى فى أفغانستان. وأشارت صحيفة "لوكانارد أونشينى" الفرنسية إلى أن قطر تدعم الإرهابيين فى مالى، وأوضحت صحيفة "دى تسايت" الألمانية أن الدوحة تقدم دعما سخيا لتنظيم حزب الله اللبنانى. وينشر "دوت الخليج" فيديوجراف يوضح الجماعات الإرهابية التى تمولها قطر وفى تقرير لها كشفت شبكة "سى إن إن" الأمريكية، أن قطر تدعم تنظيم القاعدة والجماعات المرتبطة بها، كما أفادت صحيفة ماريان الفرنسية أن قطر تدعم تنظيم القاعدة ببلاد المغرب.

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