لكل زمان دوله ورجال وهذا زمان محمد بن سلمان رجل المهمات , فرغم ما يمر به العالم من ازمات متتاليه اثرت بشكل مباشر على الاقتصاد الا ان الله سخر لنا في هذه البلاد رجل تصدى لهذه الازمات بكل حكمه وذكاء وانسانيه, عرفنا قائدنا من خلال مواقفه العظيمه مع شعبه عندما تخلت الدول عن شعوبها عرفناه القائد الفذ الطموح , نظرته ثاقبه وهمته عاليه قلبه رحيم على شعبه وشديد على اعداء الوطن انه الامير محمد بن سلمان الذي كانت حكمته أن الدولة هي الوجود الدائم، وانه هو الوجود الزائل. ولذا تجده لا يتردد في تقديم مصلحة بلاده على مصالحه الشخصية, فعندما يصف قاموس «أكسفورد» الحديث «statesman» أو «رجل الدولة» بأنه «السياسي المحنك، المهم والخبير، الذي يحظى باحترام الشعب»، كانه يصف سمو الامير فمن استطاع حمايه الوطن هو من كان له بصماتٌ بارزةٌ في كافة المجالات فهو الذي أحدث نقلة نوعية للاقتصاد الوطني عبر برنامج التحول الوطني وتحقيق التوازن المالي 2020؛ من أجل تنفيذ رؤية المملكة 2030 في التنمية المستدامة فهو اصلح سوق العمل لاستقطاب العمالة ذات القيمة المضافه وانشاء قوه خاصه للأمن البيئي لرفع نسبه الغطاء النباتي والاهتمام بالرياضه وتطوير الاتحادات الرياضيه وكافح جميع انواع الفساد بكل اشكاله ومستوياته وقطاعاته تصدى للتطرف حتى اصبح التطرف منبوذا متخفياً قام بتفعيل قطاع الترفيه الذي انتج عشرات الالاف من الوظائف الدائمة ومئات الالاف من الوظائف الموسمية عمل على تنميه الاقتصاد وتحسين جوده الحياه وعمل على الاهتمام بالقضاء وتطويره ، فلا غرب فهذه النتيجة طبيعيه عندما تجتمع في القائد الصفات القيادية الوراثية والتأهيل منذ الصغر فيكون لدينا القائد الفطري (رجل على هيئه دوله ) ، نسأل الله ان يطيل في عمرك سيدي وان يديم علينا نعمه وان يحفظ لنا ولاه امرنا وان يسدد خطاهم .

كتبه: المستشار القانوني عطاالله العنزي