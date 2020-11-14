الدوري بدأ قويا .. القادم أكثر إثارة

* بداية الدوري لهذا العام قوية نظرا لاستئناف ما تبقى من الدوري السابق ، الشاهد على قوة الدوري تقارب المستويات والنتائج ، من المتوقع أن تكون هناك مفاجآت في الجولات القادمة ، إلا الصدارة ستبقى لفريق الهلال صاحب الجاهزية المتكاملة باستمرار ومهما كانت المتغيرات .
*المتوقع بعد فترة التوقف بأن هناك فرق استفادة من خلال تصحيح الأخطاء وتلافي السلبيات إلا فريق الاتحاد لن يستفيد من ذلك بل للأسف سنرى السوء في تزايد مستمر .
*من يتجاهل النواقص والاحتياجات العناصرية ويريد النجاح ، والحق لا يمكن أن يتحقق له النجاح والمعادلة مختلة ، لآن النجاح له عوامل والإخفاق له أسباب ، لذا من يريد النجاح عليه توفير عوامله ، ومن لم يوفر تلك العوامل عليه انتظار الفشل الذريع المتوقع .
*زمان المواهب والعباقرة كانوا يتفانون في الملاعب ويقدمون الغالي والنفيس من أجل تقديم كل جديد ولافت ومفيد ، وكان المقابل أقل بكثير مما يستحقون ، الآن قمة الإفلاس الفني وسوء الأداء مقرونة بتبريرات واهية والمقابل ملايين مهولة ، معادلة مختلة ومخلة ، أوجدت ذلك الخلل المخل الفاضح ، بالتالي النتاج السوء الذي نشاهده أمامنا باستمرار .
*من المتعارف عليه عالميا بأن المنتخبات تضم الأسماء النخبة من الأندية وفق معايير الجاهزية المتكاملة ، وأما الاستدعاء العشوائي الغير مبني على أسس ومعايير يثير الاستغراب والتساؤل ، مهما كانت المبررات لن تكون مقنعة أبدا .
*المسؤولية تعني أداء المهمة بكل صدق وأمانة ، المسؤولية هي الالتزام بكل شؤونها كما يجب وينبغي ، المسؤولية تعني التفاني والإخلاص والتطلع لكل جديد ومفيد باستمرار .
سبحان الله وبحمده
سبحان الله العظيم
الكاتب الرياضي / حمزة السيد
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