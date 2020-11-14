الشرطة اللبنانية : إقامة حواجز ودوريات أمنية لتطبيق قرار إغلاق البلاد

أعلن جهاز قوى الأمن الداخلى فى لبنان، أن الشرطة أنه سيقيم حواجز ثابتة وأخرى متنقلة؛ فضلا عن تسيير دوريات أمنية على جميع الأراضى اللبنانية، لضمان تطبيق أحكام قرار الإغلاق العام للبلاد، الذى سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من الغد وحتى نهاية الشهر الجارى فى سبيل السيطرة على تفشى وباء كورونا.





وذكرت قوى الأمن الداخلى –فى بيان مساء اليوم– أن التدابير والإجراءات الأمنية التى ستُتخذ تشمل التأكد من تقيد اللبنانيين بارتداء الكمامة الواقية أثناء التنقل، والالتزام بتعليمات الانتقال بالمركبات، ومتابعة التزام المؤسسات المسموح لها بالعمل خلال فترة الإغلاق بالقدرة الاستيعابية المسموح بها من الأشخاص والتدابير الوقائية لمكافحة وباء كورونا وتحرير محاضر بحق المخالفين.

ودعت قوى الأمن الداخلى اللبنانيين إلى الالتزام التام بأحكام قرار إغلاق البلاد، مشددة على أن دورهم هو الأساس فى هذه الظروف الاستثنائية التى يمر بها لبنان، كونهم شركاء فى مسئولية حماية الأمن الصحى والحفاظ على السلامة العامة، ومن واجباتهم أن يلتزموا بالقرارات الصادرة عن السلطات المختصة، وإيلاء المصلحة العامة الأولوية قبل أى اعتبار، للحد من انتشار الوباء.

وكان المجلس الأعلى للدفاع فى لبنان قد اتخذ قبل يومين قرارا بالإغلاق العام للبلاد بصورة كُلية ابتداء من السبت، ولمدة أسبوعين مع منع التجول خلال الفترة من الـ 5 عصرا وحتى الـ 5 فجرا، وذلك فى بعدما ارتفعت أعداد الإصابات بفيروس كورونا بصورة كبيرة أدت إلى بلوغ الطاقة الاستيعابية للمستشفيات وعدم وجود أسرّة للمصابين فى وحدات العناية المركزة.