برنامج مستشفى القوات المسلحة يعلن عن وظائف شاغرة

كشف برنامج مستشفى القوات المسلحة بوادي الدواسر عن توفر وظائف شاغرة بعدة مسميات منها صيدلي، وفني صيدلة، وفني تعقيم. كما تضمنت قائمة الوظائف فني أشعة، ومشرفة تمريض، ومعلمة إكلينيكية، وقابلة قانونية، وسكرتيرة طبية، مشترطا على المتقدم أن يكون من حملة الدبلوم فما فوق. وأكد أن التقديم متاح الآن من خلال الرابط التالي : أضغط هنـــــــــــا.

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