ألمانيا تتعهد بمليونى يورو لدعم البرنامج السياسى الليبى

تعهدت الحكومة الألمانية بتقديم أكثر من مليونى يورو لدعم ملتقى الحوار السياسى الخاص بليبيا، والذى ينعقد فى تونس، وما ينتج عنه من نتائج وبرامج محددة برعاية المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفانى وليامز، وبالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى.





ووفقًا لموقع "الوسط" الليبى، وقع سفير ألمانيا لدى ليبيا، أوليفر أوفتشا، مساء أمس الجمعة، اتفاقية فى هذا الشأن مع الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى ليبيا، جيراردو نوتو، بحضور الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة، ستيفانى وليامز، وذلك فى إطار تعزيز الشراكة بين الحكومة الألمانية والبرنامج الأممى.

وذكر بيان للسفارة الألمانية أن تعزيز الشراكة بين الحكومة الألمانية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى تهدف إلى العمل مع أصحاب المصلحة الوطنية من أجل تحقيق السلام والاستقرار والتنمية فى ليبيا.

وأوضح بيان السفارة أن "التمويل الجديد الذى قدمته ألمانيا سيدعم تنظيم منتدى المؤتمر السياسى الليبى فى تونس، وأنشطة مستقبلية لدعم الحوار الليبى حسب استنتاجات مؤتمر برلين التى أقرها قرار مجلس الأمن 2510".

ومن جانبها، قالت المبعوثة الأممية، ستيفانى وليامز، إن "هذا التمويل سيساعد على مواصلة دعم لمنتدى الحوار السياسى الليبى والمحادثات بين الليبيين على المسارات العسكرية والاقتصادية والقانون الدولى الإنسانى وحقوق الإنسان".