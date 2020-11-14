السعودية والأردن تعلنان دعم المغرب في مواجهة البوليساريو

أعلنت كل من المملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية، اليوم السبت، دعم المغرب في خضم التوتر المتصاعد بينها وبين جبهة البوليساريو، التي تطالب باستقلال الصحراء الغربية.

ويأتي موقف البلدين بعد أن أعلنت المغرب أمس الجمعة أن جيشها تدخل لفتح معبر الكركارات الحدودي أمام حركة النقل المدني والتجاري، بعد أسابيع من إغلاقه من قبل ناشطين صحراويين، وإعلان البوليساريو ”استئناف الكفاح المسلح“ ضد المغرب.

وقالت وزارة الخارجية السعودية إن المملكة ”تؤيد الإجراءات التي اتخذها المغرب لإرساء حرية التنقل المدني والتجاري في المنطقة العازلة للكركرات في الصحراء المغربية“.

وأضافت الوزارة في بيان نشرته وكالة السعودية الرسمية أنها ”تستنكر أي ممارسات تهدد حركة المرور في هذا المعبر الحيوي الرابط بين المغرب وموريتانيا“، داعية إلى ”ضبط النفس وعدم التصعيد امتثالاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة“.

بدورها قالت وزارة الخارجية الأردنية في بيان إن عمان ”تقف إلى جانب المغرب في كل ما تتخذه من خطوات لإعادة الأمن والأمان في المنطقة العازلة للكركرات، ولضمان أمن المواطنين وانسياب الحركة المرورية والتجارية“.

وأدان الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير ضيف الله الفايز، ما اعتبره ”التوغل اللاشرعي داخل الكركرات والذي يشكل خرقا للاتفاقيات الموقعة ويدفع باتجاه تهديد الأمن والاستقرار“.