الأردن : القبض على 5 أشخاص أطلقوا النار على مرشحى الانتخابات

ووفقًا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، قال الناطق الإعلامى باسم مديرية الأمن العام فى الأردن، إن فرق التحقيق تمكنت من إلقاء القبض على 5 أشخاص، اثنان منهم فى محافظة عجلون، والباقون فى مناطق الكرك ومادبا والرويشد، وضبطت 7 أسلحة نارية بحوزتهم.

وأوضح المتحدث الأردنى أن العملية جاءت خلال متابعة فرق التحقيق لضبط مطلقى العيارات النارية، مضيفًا أنه ثبت إطلاق ثلاثة منهم أعيرة نارية فى مقرات ومواكب مرشحين فائزين.