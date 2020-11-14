الأردن : القبض على 5 أشخاص أطلقوا النار على مرشحى الانتخابات

ووفقًا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، قال الناطق الإعلامى باسم مديرية الأمن العام فى الأردن، إن فرق التحقيق تمكنت من إلقاء القبض على 5 أشخاص، اثنان منهم فى محافظة عجلون، والباقون فى مناطق الكرك ومادبا والرويشد، وضبطت 7 أسلحة نارية بحوزتهم.
وأوضح المتحدث الأردنى أن العملية جاءت خلال متابعة فرق التحقيق لضبط مطلقى العيارات النارية، مضيفًا أنه ثبت إطلاق ثلاثة منهم أعيرة نارية فى مقرات ومواكب مرشحين فائزين.
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