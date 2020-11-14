اقرا وامسح

يوميا نستقبل الكثير من الرسايل ما بين نصية أو مصورة أو مرئية على مختلف برامج التواصل ، وتتنوع بين الضحك وبين الفايدة وبين الإشاعة (وهي الأغلب) وبين الحقيقة ، وحنا من طبيعتنا البشرية نحب الضحك والفلة وسعة الصدر إلى حد كبير ، وهذي السمة الجميلة استغلها البعض في نشر معلومات كاذبة والبعض في ترويج إشاعات مغرضة والبعض في تشويه صورة مجتمعنا اللي مازال إلى الآن محافظ على دينه وعاداته وتقاليده ، وحنا سواء بطيب منا أو قلة وعي وإدراك بمحتوى الرسالة نعيد إرسالها ونتفاعل معها وممكن البعض يزيد عليها من عنده بعض البهارات علشان يعطيها مصداقية أكثر ، لذلك طالب بعض المهتمين بإيجاد حلول لمشكلة (نسخ ولصق) بدون تثبت ولا تدقيق من الكثير ، ومن هذي المطالبات طلعت عندنا تجربة حلوة جدا وهي (هيئة مكافحة الشائعات) ساهمت بشكل ممتاز في تصحيح كثير من الرسايل اللي هدفها البلبلة والتشويش والتخويف والإساءة ، لكن مع هذا مازلنا نشوف استمرار هالرسايل بشكل مزعج بدون التثبت والتأكد من صحتها أو مصدرها ، علشان كذا حرصت شخصيا أن الرسايل اللي توصلني بدون مصدر رسمي أعمل لها مسح وأكتفي برسايل المشاكسة والمزح اللي مافيها تقليل أو تشويه لأحد ، لأن نشر الابتسامة أحسن عندي من نشر الإساءة .

ختاما :

ما أجمل الصمت في زمن الكلام

كتبه:

خالد النويس