العراق : 43 وفاة وأكثر من ألفى إصابة جديدة بفيروس كورونا

وقالت الصحة العراقية فى بيان صحفى، اليوم، إن 2.419 إصابة جديدة بفيروس كورونا تم رصدها خلال الساعات الماضية، ما يرفع حصيلة إصابات الوباء فى العراق إلى 516.915 إصابة مؤكدة.
كما أشار البيان إلى أن 2.370 مصاب تماثلوا للشفاء، ليصل إجمالى عدد المتعافين من الفيروس فى البلاد إلى 444.226 حالة.
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