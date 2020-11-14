رئيس الجمهورية العربية الصحراوية يعلن رسميا تخلي الصحراويين عن اتفاق وقف إطلاق...

أعلن إبراهيم غالي "رئيس الجمهورية العربية الصحراوية" رسميا التخلي نهائيا، بمرسوم رئاسي، عن الالتزام بقرار الأمم المتحدة القاضي بوقف إطلاق النار مع المغرب الصادر سنة 1991.

جاء قرار إبراهيم غالي بمرسوم رئاسي حسب بيان الرئاسة الصحراوية الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية الصحراوية على موقعها الإلكتروني.

وجاء في البيان أن "بعد إقدام المملكة المغربية في 13 نوفمبر 2020 على خرق اتفاق وقف إطلاق النار من خلال الهجوم على المدنيين المتظاهرين سلميا أمام ثغرة الكركرات غير الشرعية، وفتح ثلاث ثغرات جديدة ضمن الجدار العسكري المغربي في انتهاك سافر"، على حد قول البيان، للاتفاقيات بين الطرفين "تحت إشراف المم المتحدة"، "أصدر الأخ إبراهيم غالي، الأمين العام للجبهة ورئيس الجمهورية، مرسوما رئاسيا يوم 13 نوفمبر 2020، تم بموجبه إعلان نهاية الالتزام بوقف إطلاق النار الذي نسفه الاحتلال المغربي وما يترتب عليه من استئناف العمل القتالي دفاعا عن الحقوق المشروعة لشعبنا". ودعا البيان إلا "إتخاذ الإجراءات والتدابير المتعلقة بتنفيذ مقتضيات حالة الحرب".