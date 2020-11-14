طهران تعلن اصابة 452 وفاة وأكثر من 11 ألف إصابة بفيروس كورونا...

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم السبت، عن تسجيل 11203 اصابات جديدة بفيروس كورونا و452 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية. وبحسب آخر الأرقام الرسمية الصادرة اليوم، ارتفعت حصيلة المصابين إلى 749525، وتوفي منذ بدء تفشي الوباء 41034 شخصا. وقالت وزارة الصحة إن عدد المتعافين بلغ حتى الآن 552747 شخصا. وأضافت أن السلطات الصحية أجرت منذ بدء تفشي الوباء 5 ملايين و464191 اختبارا للكشف عن الإصابة بالمرض. وأعلنت وزارة الصحة أن محافظات هرمزكان وفارس وكلستان وسيستان وبلوشستان هي الآن مناطق في الحالتين البرتقالية والصفراء، أما بقية محافظات البلاد فهي في الحالة الحمراء.

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