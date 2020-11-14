السعودية تؤيد إجراءات المغرب ضد البوليساريو فى الكركرات

أكدت وزارة الخارجية السعودية، اليوم السبت، تأييد المملكة للإجراءات التى اتخذها المغرب "لإرساء حرية التنقل المدنى والتجارى فى المنطقة العازلة للكركرات فى الصحراء المغربية".





ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أبدت وزارة الخارجية فى المملكة استنكارها "لأى ممارسات تهدد حركة المرور فى هذا المعبر الحيوى الرابط بين المغرب وموريتانيا"، داعيةً إلى "ضبط النفس وعدم التصعيد امتثالاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة". وكانت اشتباكات وقعت أمس الجمعة بين الجيش المغربى ومقاتلى البوليساريو فى منطقة "الكركرات" بالصحراء الغربية.

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