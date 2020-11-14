عاجل .. التحالف: العثور على لغم بحرى زرعته مليشيا الحوثى جنوب البحر الأحمر

وبحسب القناة الإخبارية، حذر التحالف العربى، بقيادة السعودية، من استمرار ميليشيات الحوثى فى تهديد الملاحة الدولية فى باب المندب وجنوب البحر الأحمر، مؤكدًا أنه تم اكتشاف وإزالة 157 لغمًا بحريًا نشرتها الميليشيات الحوثية عشوائيًا.

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