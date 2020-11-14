الخليج – واس :
صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت عن تمكن شعبة التحريات والبحث الجنائي من القبض على خمسة متهمين “مواطنيَن وثلاثة مقيمين تشادي وباكستانيَين” تتراوح أعمارهم بين العقد الثاني و الرابع، لتورطهم بارتكاب ستة جرائم سرقة للمنازل والاستراحات في أحياء متفرقة بالمدينة، وبلغت قيمة المسروقات حوالي (مائة ألف ريال).
وقال “القحطاني”: تم توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شرطة المدينة تطيح بـ 5 متهمين ارتكبوا 6 جرائم سرقة للمنازل والاستراحات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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