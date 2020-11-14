البرلمان العربى يدعو للتجاوب مع دعوة السعودية لمنع امتلاك إيران لسلاح نووى

دعا رئيس البرلمان العربى عادل بن عبد الرحمن العسومى، المجتمع الدولى ومؤسساته المعنية وبرلمانات العالم إلى العمل الجاد والتجاوب مع دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود؛ لمواجهة محاولة إيران امتلاك سلاح نووى.





وأشاد رئيس البرلمان العربى بما ورد فى خطاب خادم الحرمين الشريفين أثناء افتتاحه أعمال مجلس الشورى السعودى، والتى أكد خلالها على خطورة مشروع النظام الإيرانى الإقليمى، وتدخله فى الدول ودعمه للإرهاب والتطرف وتأجيج نيران الطائفية، من خلال أذرعه المختلفة، داعيا العالم لمواجهة محاولة إيران امتلاك سلاح نووى. وأكد العسومى أن البرلمان العربى، أعد استراتيجية للتعامل مع إيران تتناول خطورة التدخلات الإقليمية على سيادة وأمن الدول العربية، وأهمية وجود موقف عربى موحد للتعامل معها والعمل على إيقافها.

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