سيارة مفخخة تستهدف عربة للتحالف العربي بشبوة جنوبي اليمن 

أفادت قناة روسيا اليوم بأن سيارة مفخخة كان يقودها انتحاري انفجرت في محافظة شبوة بجنوب اليمن، واستهدفت عربة مصفحة لضباط تابعين لقوات التحالف العربي. وأن السيارة انفجرت أثناء مرور المصفحة، التي كانت في طريقها إلى منطقة العلم بمحافظة شبوة. وقالت وسائل إعلام محلية نقلا عن شهود عيان إن عبوة ناسفة انفجرت أثناء مرور موكب القوات الإماراتية، التي كانت بطريقها الى معسكر العلم، دون وقوع خسائر مادية.

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