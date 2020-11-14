إصابة وزيرة المالية السودانية بفيروس كورونا

وذكرت وزارة المالية -فى بيان اليوم السبت- أن وزيرة المالية المُكلفة خضعت للعزل الطبى فى منزلها، بعد ظهور نتيجة إيجابية فحص كورونا اليوم، معربة عن تمنياتها بشفائها التام.

وكانت وزارة الصحة السودانية، أعلنت الأسبوع الماضى، إصابة وزير الصحة الدكتور أسامة عبد الرحيم، بفيروس كورونا، وخضوعه للعزل الصحى.