الأردن : 4750 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وذكرت وزارة الصحة، فى بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أن جميع حالات الإصابة الجديدة محلية، مشيرة إلى أن 2113 حالة تتلقّى العلاج فى المستشفيات حاليّاً، بينهم 455 فى حالة حرجة، كما سُجلت 86 حالة وفاة، لتبلغ حالات الوفاة 1704 حالات.

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