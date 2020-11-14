بعد إغلاق لمدة 8 أشهر .. إعادة فتح الحدود التونسية - الليبية 

أعادت تونس وليبيا، اليوم السبت، فتح المنفذين الحدودين "رأس اجدير" و"وازن" بين البلدين فى الاتجاهين، بعد أن تم قفلهما فى وقت سابق، بسبب وباء كورونا، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".





وتأتى هذه الخطوة بعد اتفاق بين الدولتين على صيغة مشتركة لبروتوكول صحى، يتضمن جملة من الإجراءات الواجب اتباعها من قبل مواطنى البلدين لمكافحة تفشى وباء كورونا خلال تنقلهم. وتضمن هذا البروتوكول الصحى المشترك إجراءات عملية لتيسير حركة تنقل المسافرين وتبادل السلع والخدمات بين البلدين عبر المعبرين الحدوديين، وبدأ العمل به ابتداء من اليوم السبت.

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