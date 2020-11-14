إعادة فتح معبر الكركرات بين المغرب وموريتانيا رسميا

أعادت السلطات المغربية والموريتانية، اليوم السبت، فتح معبر الكركرات، من الجانبين، بشكل رسمى، بعدما أكدت المملكة تأمين النقطة الحدودية وطرد ميليشيات البوليساريو التى تسللت إليه، أواخر أكتوبر الماضى، حسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز".





وأمس الجمعة، أعلن الجيش المغربى، أن معبر الكركرات، جنوبى المملكة، أصبح الآن مؤمنا بالكامل بفضل حزام أمنى يضمن تدفق البضائع والأشخاص عبر المعبر الحدودى بين المغرب وموريتانيا.

وأعلنت وزارة الخارجية المغربية، أمس الجمعة، إطلاق عملية عسكرية فى المنطقة العازلة للكركرات بالصحراء المغربية، لطرد ميليشيات البوليساريو.

وأوضحت الرباط أن هذه العملية أطلقت من أجل وضع حد لحالة العرقلة الناجمة عن تلك الميليشيات، وإعادة إرساء حرية التنقل المدنى والتجارى.

وذكرت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقى والمغاربة المقيمين بالخارج فى بيان، إنه "أمام الاستفزازات الخطيرة وغير المقبولة لميليشيات البوليساريو فى المنطقة العازلة للكركرات فى الصحراء المغربية، قرر المغرب التحرك، فى احترام تام للسلطات المخولة له".