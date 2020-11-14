إعادة فتح معبر الكركرات بين المغرب وموريتانيا رسميا

وأمس الجمعة، أعلن الجيش المغربى، أن معبر الكركرات، جنوبى المملكة، أصبح الآن مؤمنا بالكامل بفضل حزام أمنى يضمن تدفق البضائع والأشخاص عبر المعبر الحدودى بين المغرب وموريتانيا.
وأعلنت وزارة الخارجية المغربية، أمس الجمعة، إطلاق عملية عسكرية فى المنطقة العازلة للكركرات بالصحراء المغربية، لطرد ميليشيات البوليساريو.
وأوضحت الرباط أن هذه العملية أطلقت من أجل وضع حد لحالة العرقلة الناجمة عن تلك الميليشيات، وإعادة إرساء حرية التنقل المدنى والتجارى.
وذكرت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقى والمغاربة المقيمين بالخارج فى بيان، إنه "أمام الاستفزازات الخطيرة وغير المقبولة لميليشيات البوليساريو فى المنطقة العازلة للكركرات فى الصحراء المغربية، قرر المغرب التحرك، فى احترام تام للسلطات المخولة له".
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