الأردن يدين استمرار الانتهاكات الإسرائيلية فى المسجد الأقصى

وأكد الناطق باسم الخارجية الأردنية السفير ضيف الله على الفايز، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية اليوم السبت، أن اقتحامات المتطرفين تحت حماية الشرطة الإسرائيلية تعد انتهاكًا للوضع القائم القانونى والتاريخى وللقانون الدولى، وأن تمديد فترة الاقتحامات المرفوضة يعتبر إمعانا فى انتهاك الوضع القائم.
وشدد الناطق الأردنى على أن المسجد الأقصى بكامل مساحته البالغة 144 دونما هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية هى الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصرى بإدارة كافة شؤون الحرم وتنظيم الدخول إليه.
وطالب السلطات الإسرائيلية، بالكف عن الانتهاكات واحترام حرمة المسجد واحترام الوضع القائم القانونى والتاريخى واحترام سلطة إدارة أوقاف القدس، محذرًا من مغبة استمرار هذه الانتهاكات، كما طالب المجتمع الدولى بتحمل مسؤولياته للضغط على إسرائيل لوقف الانتهاكات المستمرة الحرم الشريف.
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