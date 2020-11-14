صور .. شوارع بيروت تخلو من المارة والسيارات مع بدء الإغلاق العام

شهدت شوارع العاصمة اللبنانية بيروت التزاما شبه كامل بقرار الإغلاق العام للبلاد ومنع التجول ابتداء من الـ 5 عصرا وحتى الـ 5 فجرا للحد من تفشى وباء كورونا، حيث خلت الشوارع من المارة وحركة السيارات، وأغلقت جميع الأنشطة التجارية المسموح لها بالعمل أبوابها قبل حلول الخامسة عصرا.





وكانت بيروت ومعظم المناطق اللبنانية، قد شهدت خلال ساعات اليوم الأول للإغلاق العام للبلاد والذى يمتد حتى نهاية الشهر الجارى، التزاما متفاوتا بموجبات وتعليمات الإغلاق العام والإجراءات الوقائية والصحية، ما بين مناطق التزمت إلى حد كبير، ومناطق أخرى التزمت بصورة جزئية، ومناطق شهدت ازداحما وحركة طبيعية لاسيما بعض المناطق والأسواق الشعبية.

وقامت الأجهزة الأمنية بتسيير دوريات أمنية، وأقامت ارتكازات وحواجز فى العديد من الشوارع، وقام ضباط وأفراد الشرطة بالمرور على المحال والأنشطة والمؤسسات غير المسموح لها بالعمل ضمن فترة الإغلاق العام للتأكد من إقفال أبوابها، وضمان التزام الأنشطة الأخرى المسموح لها بالعمل، وفى مقدمها محال بيع المواد الغذائية، بالإجراءات الوقائية والصحية وتحقيق التباعد الاجتماعى وتواجد المطهرات والمعقمات وأجهزة كشف الحرارة.

وقامت القوى الأمنية بتحرير محاضر مخالفة للسيارات التى تنتهى أرقام لوحاتها التعريفية برقم فردي، باعتبار أنها غير مسموح لها بالسير اليوم، فى ضوء قرار وزير الداخلية الذى حدد أيام الثلاثاء والخميس والسبت لسير المركبات التى تنتهى أرقامها برقم مزدوج، وأيام الاثنين والأربعاء والجمعة للمركبات بأرقام فردية، مع منع سير المركبات كلية أيام الأحد طوال فترة الإغلاق العام.

كما شملت محاضر المخالفات التى جرى تحريرها وقائع عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية والصحية، ومن بينها عدم ارتداء الكمامات أثناء التجول فى الشوارع.

وكان المجلس الأعلى للدفاع فى لبنان قد اتخذ مؤخرا قرارا بالإغلاق العام للبلاد بصورة كُلية ابتداء من السبت ولمدة أسبوعين مع منع التجول خلال الفترة من الـ 5 عصرا وحتى الـ 5 فجرا، وذلك فى بعدما ارتفعت أعداد الإصابات بفيروس كورونا بصورة كبيرة أدت إلى بلوغ الطاقة الاستيعابية للمستشفيات وعدم وجود أسرّة للمصابين فى وحدات العناية المركزة.