لبنان يسجل 1660 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 1660 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك إجمالى عدد المصابين بالوباء فى عموم لبنان إلى 104 آلاف و267 حالة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بى سى آر) التى أجريت فى المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريرى الدولى فى بيروت.





وأشارت الوزارة، فى بيان اليوم السبت، إلى تسجيل 10 حالات وفاة جديدة ليرتفع بذلك عدد الوفيات من جراء الإصابة بالفيروس فى لبنان إلى 806 حالات. وذكرت الوزارة، أن عدد الفحوصات المخبرية التى أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 14.085 فحصا تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.

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