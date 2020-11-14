1571 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى تونس

أعلنت وزارة الصحة التونسية، مساء اليوم السبت، تسجيل 15 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالى للوفيات إلى 2279 حالات.





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