مقتل وإصابة 4 مدنيين بقذيفة هاون حوثية فى مدينة تعز

وحسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، قال مصدر محلى إن قذيفة هاون أطلقتها الميليشيا المدعومة من إيران سقطت بالقرب من مستشفى الصفوة، وأدت إلى مقتل مدنيين اثنين وإصابة شقيقين آخرين بإصابات بليغة.

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