فيديو .. الجيش الليبى ينفذ مناورات الكرامة 2020 بالذخيرة الحية 

نفذت كتيبة طارق بن زياد، التابعة لقوات القيادة العامة للجيش الوطنى الليبى، اليوم السبت، مناورة ميدانية موسعة بالذخائر الحية تحت اسم "واعملوا الكرامة 2020"، حسبما نشرت شعبة الإعلام الحربى، عبر حسابها، بموقع "فيس بوك".





ونشرت شعبة الإعلام الحربى، اليوم مشاهد من المناورة التى شملت نخبا من الفرق الخاصة والكتائب التخصصية المدفعية والدروع والصواريخ والهندسة العسكرية والقوات الخاصة وسلاح الجو وفريق القفز المظلى. وأوضحت الشعبة أن المناورة نفذت من خلالها تكتيكات حرفية رادعة هجومية ودفاعية وعمليات اقتحام، بحضور آمر اللواء وآمرى الكتائب وعدد من القيادات العسكرية بالقيادة العامة. ولفت البيان إلى أن المناورات أظهرت مدى الدقة فى إصابة الأهداف، وظهرت خلال هذه المناورة القدرة العالية على المناورة واستغلال طبيعة الأرض لتحقيق المهام فى التوقيت المحدد. ووصف البيان المناورة بأنها باكورة عمليات عسكرية ستشمل جميع الألوية والكتائب للقوات المسلحة العربية الليبية، تأهبا لردع ومكافحة الإرهاب وبسط السلم فى كافة الأراضى الليبية. وشملت المناورات تنفيذ عدة علميات استطلاعية للرصد والتأمين عن طريق الإنزال الجوى، كما شملت مشروع رماية لكتائب الدبابات والهاون والجراد وسلاح الكورنيت الموجه. وأشار الجيش الليبى إلى أن هذه المناورة تعتبر واحدة من ضمن عدة مناورات ستعمل القيادة العامة على تنفيذها طيلة الشهور القادمة من خلال الألوية والكتائب فى أركانها المختلفة.

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