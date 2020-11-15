«السياحة» تعتزم طرح تنظيم جديد لتراخيص الفنادق

كشف عبد المجيد الناصر مستشار الاستثمار بوزارة السياحة، اليوم الأحد، أنه سيتم طرح تنظيم جديد لتراخيص الفنادق على العموم لأخذ المرئيات بشأنه قريباً.
وقال مستشار الاستثمار بوزارة السياحة، خلال لقاء عقدته غرفة الشرقية، أن صندوق التنمية السياحي يعتزم إطلاق برنامج جديد لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة تتخطى عمليات التمويل فيه نسبة الـ50%.
وأوضح “الناصر” أن ذلك على أن يكون متوفراً للاستفادة من منتجاته التمويلية بالربع الأول 2021، لافتًا إلى أن خريطة طريق عام 2030 السياحية تقوم على مرحلتين رئيسيتين، تستمر الأولى حتى 2022 قبل إطلاق المشاريع العملاقة، وتأتي تحت عنوان “اكتشف السعودية” ، أما المرحلة الثانية تبدأ من 2022 وحتى 2030، وتحمل عنوان “عش التجربة السعودية” .
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